Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен срок контракта Педана с петербургским СКА

Стал известен срок контракта Педана с петербургским СКА
Комментарии

Петербургский СКА подписал двухлетний контракт с защитником Андреем Педаном, которого ранее выменял у московского «Динамо».

На счету Педана 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022, в которых он набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Также на его счету одна передача в семи встречах плей-офф. Ранее Педан выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс», а в НХЛ играл за «Ванкувер Кэнакс».

По итогам прошлого сезона СКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до полуфинала, но уступил московскому ЦСКА в семи матчах.

Напомним, в обмен динамовцы получили нападающего Александра Скоренова. Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.

В прошлом сезоне 22-летний белорусский форвард выступал в ВХЛ за команду «СКА-Нева» и набрал в 49 играх 35 (15+20) очков при показателе полезности «+16». Контракт нападающего рассчитан на два года и носит двусторонний характер.

Новость по теме
«Динамо» отдало Педана в СКА в обмен на Скоренова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022