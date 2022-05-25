Стал известен срок контракта Педана с петербургским СКА

Петербургский СКА подписал двухлетний контракт с защитником Андреем Педаном, которого ранее выменял у московского «Динамо».

На счету Педана 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022, в которых он набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Также на его счету одна передача в семи встречах плей-офф. Ранее Педан выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс», а в НХЛ играл за «Ванкувер Кэнакс».



По итогам прошлого сезона СКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до полуфинала, но уступил московскому ЦСКА в семи матчах.



Напомним, в обмен динамовцы получили нападающего Александра Скоренова. Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.



В прошлом сезоне 22-летний белорусский форвард выступал в ВХЛ за команду «СКА-Нева» и набрал в 49 играх 35 (15+20) очков при показателе полезности «+16». Контракт нападающего рассчитан на два года и носит двусторонний характер.