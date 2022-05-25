Генменеджер «Динамо» прокомментировал подписание контракта со Скореновым

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с нападающим Скореновым.



«В результате обмена с петербургским СКА нашу команду покинул защитник Андрей Педан. Хотим поблагодарить Андрея за игру в составе московского «Динамо» и пожелать удачи в новом для себя вызове. В стан бело-голубых перебирается молодой нападающий Александр Скоренов, который успел себя проявить в играх за сборную Беларуси на майских турнирах. Быстрый праворукий форвард, который может сыграть как на фланге атаки, так и в центре. Рассчитываем, что он выйдет на новый уровень в составе московского «Динамо». Традиционно желаем успехов!» – цитирует Сопина официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 22-летний белорусский форвард выступал в ВХЛ за команду «СКА-Нева» и набрал в 49 играх 35 (15+20) очков при показателе полезности «+16». Контракт нападающего рассчитан на два года и носит двусторонний характер.