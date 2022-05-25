Ягр — об аварии: это моя вина

Чешский хоккеист и владелец хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр прокомментировал аварию с участием его автомобиля и трамвая.

«Это моя вина. Я пытался развернуться, проверил встречное направление и повернул, но из-за большого количества машин не заметил трамвай, который мчался в том же направлении на высокой скорости», — написал Ягр в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Ягр, управляя электромобилем KIA с логотипом ХК «Кладно», врезался в трамвай. На место оперативно прибыли спецслужбы и оказали первую помощь, однако от госпитализации Ягр отказался. Спортсмен прошёл тест на определение запрещённых препаратов во время управления автомобилем, который показал отрицательный результат.



«Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нём клуб встречался с «Дуклой» и выиграл серию со счётом 4-1.



50-летний Ягр в прошедшем сезоне провёл 48 матчей, забросив восемь шайб и отдав 13 передач при общей полезности «+4».