Ягр — об аварии: это моя вина

Чешский хоккеист и владелец хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр прокомментировал аварию с участием его автомобиля и трамвая.
«Это моя вина. Я пытался развернуться, проверил встречное направление и повернул, но из-за большого количества машин не заметил трамвай, который мчался в том же направлении на высокой скорости», — написал Ягр в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Ягр, управляя электромобилем KIA с логотипом ХК «Кладно», врезался в трамвай. На место оперативно прибыли спецслужбы и оказали первую помощь, однако от госпитализации Ягр отказался. Спортсмен прошёл тест на определение запрещённых препаратов во время управления автомобилем, который показал отрицательный результат.
«Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нём клуб встречался с «Дуклой» и выиграл серию со счётом 4-1.
50-летний Ягр в прошедшем сезоне провёл 48 матчей, забросив восемь шайб и отдав 13 передач при общей полезности «+4».
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