«Авангард» расторг контракт с чешским вратарём Грубецем по инициативе хоккеиста

ХК «Авангард» и вратарь Шимон Грубец расторгли контракт по инициативе хоккеиста, сообщает телеграм-канал омичей.
Спортивные права в КХЛ на голкипера закрепляются за «ястребами».
В завершившемся сезоне 30-летний чешский вратарь принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 2,19 и проценте отражённых бросков 92,2. Кроме того, Грубец сыграл в 13 матчах в плей-офф, где одержал семь побед, в среднем за встречу отражая 91,5% бросков при показателе надёжности 2,57.
Голкипер выступал на Олимпийских играх — 2022.
В сезоне-2020/2021 в составе «Авангарда» чешский вратарь стал обладателем Кубка Гагарина. В ходе того регулярного чемпионата Грубец перешёл в омскую команду из «Куньлунь Ред Стар».
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