Ференс: если бы вы могли отправить Макдэвида в 1980-е, он бы набирал по 500 очков в год

Бывший профессиональный канадский хоккеист, защитник ряда клубов НХЛ, включая «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Эдмонтон Ойлерз», Эндрю Ференс поделился мнением о выступлении капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида.

«Если бы путешествия во времени были чем-то обыденным и вы могли бы отправить Коннора Макдэвида обратно в 1980-е, он бы, без преувеличения, набирал более 500 очков в год. Без труда. Он намного лучше любого, кто когда-либо играл в эту игру. Это чуть более шести очков в среднем за матч. Легко.

В 1990-х он может упасть до 300–400 из-за зацепов и помех», — говорится в сообщении.

Напомним, Макдэвид набрал 25 очков в 11 матчах текущего плей-офф. По этому показателю он занял четвёртое место. Лучший результат принадлежит Уэйну Гретцки — 31 очко в 11 матчах сезона-1982/1983.