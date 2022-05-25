Ференс: если бы вы могли отправить Макдэвида в 1980-е, он бы набирал по 500 очков в год

Бывший профессиональный канадский хоккеист, защитник ряда клубов НХЛ, включая «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Эдмонтон Ойлерз», Эндрю Ференс поделился мнением о выступлении капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида.
«Если бы путешествия во времени были чем-то обыденным и вы могли бы отправить Коннора Макдэвида обратно в 1980-е, он бы, без преувеличения, набирал более 500 очков в год. Без труда. Он намного лучше любого, кто когда-либо играл в эту игру. Это чуть более шести очков в среднем за матч. Легко.
В 1990-х он может упасть до 300–400 из-за зацепов и помех», — говорится в сообщении.
Напомним, Макдэвид набрал 25 очков в 11 матчах текущего плей-офф. По этому показателю он занял четвёртое место. Лучший результат принадлежит Уэйну Гретцки — 31 очко в 11 матчах сезона-1982/1983.
- 25 мая 2022
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