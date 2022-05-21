Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ 45-летней давности

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:3, 1-1).

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «нефтяников» уже в восьмой раз в текущем плей-офф набирает не менее двух очков за матч. Всего Макдэвид провёл в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли девять встреч. Он повторил рекорд бывшего нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Дэррила Ситтлера, установленный 45 лет назад. Тогда, в 1977 году, форвард «кленовых листьев» также набирал 2+ очка в восьми из девяти первых матчей со старта плей-офф. Макдэвид стал лишь вторым хоккеистом, который добился подобного результата.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.