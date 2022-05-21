Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ 45-летней давности

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:3, 1-1).
Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «нефтяников» уже в восьмой раз в текущем плей-офф набирает не менее двух очков за матч. Всего Макдэвид провёл в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли девять встреч. Он повторил рекорд бывшего нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Дэррила Ситтлера, установленный 45 лет назад. Тогда, в 1977 году, форвард «кленовых листьев» также набирал 2+ очка в восьми из девяти первых матчей со старта плей-офф. Макдэвид стал лишь вторым хоккеистом, который добился подобного результата.
Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.
- 21 мая 2022
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
08:57
-
08:32
-
08:09
-
07:41
-
07:22
-
05:47
- 20 мая 2022
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
22:57
-
22:36
-
22:28
-
22:10
-
21:55
-
21:38
-
21:22
-
20:56
-
20:20
-
19:52
-
19:24
-
19:00
-
18:40
-
18:32
-
18:19
-
17:59
-
17:51
-
17:27
-
16:55
-
16:22
-
15:34
-
15:19
-
14:24