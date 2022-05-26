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Руслан Педан продлил контракт с «Амуром»

Руслан Педан продлил контракт с «Амуром»
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Защитник Руслан Педан продлил контракт с хабаровским «Амуром», сообщает официальная группа клуба во «Вконтакте». Новое соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023 и носит двусторонний характер.

По итогам прошлого сезона Педан провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за хабаровчан и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал в КХЛ за «Сочи», «Спартак», рижское «Динамо» и «Куньлунь».

По окончании регулярного чемпионата КХЛ Педан отправился в клуб чешской Экстралиги «Витковице», где сыграл в 13 встречах регулярки (без набранных очков) и в девять матчах плей-офф, где набрал три очка: забил гол и отдал две результативные передачи.

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