Руслан Педан продлил контракт с «Амуром»

Защитник Руслан Педан продлил контракт с хабаровским «Амуром», сообщает официальная группа клуба во «Вконтакте». Новое соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023 и носит двусторонний характер.



По итогам прошлого сезона Педан провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за хабаровчан и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал в КХЛ за «Сочи», «Спартак», рижское «Динамо» и «Куньлунь».



По окончании регулярного чемпионата КХЛ Педан отправился в клуб чешской Экстралиги «Витковице», где сыграл в 13 встречах регулярки (без набранных очков) и в девять матчах плей-офф, где набрал три очка: забил гол и отдал две результативные передачи.