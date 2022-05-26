ЦСКА продлил контракт с Андреем Светлаковым

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков продлил контракт московским клубом, сообщает официальный сайт команды. Соглашение с игроком рассчитано на два сезона.

В 2012 году Андрей дебютировал в составе «Красной Армии», а с сезона-2015/2016 выступает за ЦСКА в КХЛ. За это время он провел в составе армейцев 361 игру и набрал 130 (52+78) очков. Вместе с ЦСКА нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

По итогам прошлого сезона игрок провёл 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал семь очков: забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф на его счету девять баллов (4+5) в 22 встречах.

Также Светлаков сыграл три матча в Высшей хоккейной лиге за «Звезду», забил три гола и отдал две передачи в пяти матчах.