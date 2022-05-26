«Нефтехимик» подтвердил расторжение контракта с Кнотом

Чешский защитник Рональд Кнот расторг контракт с «Нефтехимиком», об этом сообщил официальный сайт клуба. Ранее «Чемпионат» первым сообщил о расторжении контракта между игроком и клубом.
В завершившемся сезоне 27-летний игрок обороны принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности «+1» и 26 минутах штрафного времени. Кнот стал вторым лучшим защитником-бомбардиром «Нефтехимика» в чемпионате, уступив лишь Лукашу Клоку (30 очков).
Кроме того, чешский защитник принял участие в трёх встречах плей-офф и не отметился результативными действиями.
Нижнекамский «Нефтехимик», завершивший выступление в текущем сезоне плей-офф КХЛ после поражения от «Трактора» (0-4 в серии), занял в регулярном чемпионате седьмое место.
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