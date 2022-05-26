Фридман: «Флорида» изучала возможности обмена Бобровского

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Флорида Пантерз» рассматривала варианты обмена российского голкипера клуба Сергея Бобровского.
«Не думаю, что Бобровский стал причиной их поражения. Интересно, как организация относится к нему? Статистически в плей-офф его показатели не были отличными. Но я думаю, обвинять его, когда вы забили всего три гола за серию, это безумие.
Я подозреваю, что они пытались обменять его в этом году или, по крайней мере, заложить основу для этого. Я слышал, что они действительно работали над этим, пытаясь узнать, возможно ли это», – сообщил Фридман.
Контракт Бобровского с «Флоридой» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. В плей-офф Кубка Стэнли — 2022 33-летний россиянин провёл 10 встреч, отражая 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,70.
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