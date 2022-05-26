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Фридман: «Флорида» изучала возможности обмена Бобровского

Фридман: «Флорида» изучала возможности обмена Бобровского
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Флорида Пантерз» рассматривала варианты обмена российского голкипера клуба Сергея Бобровского.

«Не думаю, что Бобровский стал причиной их поражения. Интересно, как организация относится к нему? Статистически в плей-офф его показатели не были отличными. Но я думаю, обвинять его, когда вы забили всего три гола за серию, это безумие.

Я подозреваю, что они пытались обменять его в этом году или, по крайней мере, заложить основу для этого. Я слышал, что они действительно работали над этим, пытаясь узнать, возможно ли это», – сообщил Фридман.

Контракт Бобровского с «Флоридой» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. В плей-офф Кубка Стэнли — 2022 33-летний россиянин провёл 10 встреч, отражая 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,70.

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