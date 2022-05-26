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Сборная США уверенно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2022

Сборная США уверенно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2022
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Сборная США одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинальной встрече в рамках чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

У американской команды заброшенными шайбами отличились нападающий Бен Майерс (дубль), которому ассистировали Киффер Беллоуз и Люк Хьюз, а также Карсон Кульман и Шон Фаррелл во втором случае, а также форвард Адам Годетт, голевой пас на счету Эндрю Пика.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная США в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Финляндии, встреча состоится в субботу, 28 мая. В другом матче 1/2 финала между собой встретятся команды Канады и Чехии. Финал и игра за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 3
США
0:1 Майерс (Беллоуз, Хьюз) – 11:59 (5x4)   0:2 Годетт (Пик) – 16:42 (5x5)   0:3 Майерс (Кульман, Фаррелл) – 54:06 (5x5)
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