Сборная США уверенно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2022

Сборная США одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинальной встрече в рамках чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».



У американской команды заброшенными шайбами отличились нападающий Бен Майерс (дубль), которому ассистировали Киффер Беллоуз и Люк Хьюз, а также Карсон Кульман и Шон Фаррелл во втором случае, а также форвард Адам Годетт, голевой пас на счету Эндрю Пика.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная США в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Финляндии, встреча состоится в субботу, 28 мая. В другом матче 1/2 финала между собой встретятся команды Канады и Чехии. Финал и игра за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.