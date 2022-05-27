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Андрей Свечников – вторая звезда матча «Каролина» – «Рейнджерс»

Андрей Свечников – вторая звезда матча «Каролина» – «Рейнджерс»
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Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий Андрей Свечников признан второй звездой матча. На его счету один гол. Первым стал Винсент Трошек, у которого также одна заброшенная шайба. Третье место у Бретта Песке. Тот отдал одну голевую передачу.

В составе победителей забивали Винсент Трочек, Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников. Передачи на счету Джордана Стаала, Сета Джарвиса, Тони Деанджело, Мартина Нечаса и Бретта Песке.

У гостей единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад, которому ассистировали Артемий Панарин и Адам Фокс. Российский нападающий провёл на льду 22 минуты и 12 секунд. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

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