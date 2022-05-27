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Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф
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Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Винсент Трочек, Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников. Передачи на счету Джордана Стаала, Сета Джарвиса, Тони Деанджело, Мартина Нечаса и Бретта Песке.

У гостей единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад, которому ассистировали Артемий Панарин и Адам Фокс. Российский нападающий провёл на льду 22 минуты и 12 секунд. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

После пяти игр «Каролина» ведёт в серии — 3-2. Следующий матч между командами состоится 29 мая в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», начало – в 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
27 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Трочек (Стаал) – 12:56 (4x5)   1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 17:06 (5x4)   2:1 Терявяйнен (Джарвис, Деанджело) – 29:47 (5x4)   3:1 Свечников (Нечас, Песке) – 53:01 (5x5)
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