Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф

Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забивали Винсент Трочек, Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников. Передачи на счету Джордана Стаала, Сета Джарвиса, Тони Деанджело, Мартина Нечаса и Бретта Песке.
У гостей единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад, которому ассистировали Артемий Панарин и Адам Фокс. Российский нападающий провёл на льду 22 минуты и 12 секунд. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.
После пяти игр «Каролина» ведёт в серии — 3-2. Следующий матч между командами состоится 29 мая в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», начало – в 2:00 мск.
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