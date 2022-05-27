«Каролина» побила рекорд франшизы по домашним победам в Кубке Стэнли

Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Эта победа стала седьмой кряду для «Каролины». Таким образом, «кейнс» установили новый рекорд франшизы по домашним победам в Кубке Стэнли.

В составе победителей забивали Винсент Трочек, Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников. Передачи на счету Джордана Стаала, Сета Джарвиса, Тони Деанджело, Мартина Нечаса и Бретта Песке.



У гостей единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад, которому ассистировали Артемий Панарин и Адам Фокс. Российский нападающий провёл на льду 22 минуты и 12 секунд. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.



После пяти игр «Каролина» ведёт в серии — 3-2. Следующий матч между командами состоится 29 мая в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», начало – в 2:00 мск.