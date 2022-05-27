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Драйзайтль оформил хет-трик по ассистам в матче с «Калгари»

Драйзайтль оформил хет-трик по ассистам в матче с «Калгари»
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В эти минуты проходит матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флеймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз» в Битве при Альберте. На данный момент идёт третий период игры, счёт ничейный — 4:4.

Немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил хет-трик из голевых передач. Он ассистировал Дарнеллу Нурсу, Заку Хайману и Эвану Бушару.

Счёт встречи на 11-й минуте открыл игрок хозяев Эндрю Манджапане. Далее на 26-минуте Баклауд упрочил преимущество «Калгари». Через две минуты Дарнелл Нурс нивелировал преимущество хозяев. На 30-й минуте Ессе Пульюярви сделал счёт ничейный. На 35-й минуте Зак забросил свою шайбу. Через 15 секунд забил игрок «Калгари» Джонни Гордо и ещё через 16 Калле Йернкрок вывел «огоньков» вперёд. Через 40 секунд свою шайбу забросил «Эдмонтон». Это сделал Эван Бушар.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Ойлерз».

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