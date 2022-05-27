Бывший главный тренер сборной Чехии Пешан возглавил швейцарский клуб
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Бывший главный тренер сборной Чехии Филип Пешан стал новым главным тренером швейцарского клуба «Ажуа», сообщает официальный сайт швейцарской команды. Соглашение со специалистом подписано на два года.
В прошедшем сезоне «Ажуа» занял последнее, 13-е место в таблице Швейцарского чемпионата и не вышел в плей-офф.
Пешан и его штаб покинули национальную сборную Чехии в конце февраля после неудачного выступления на Олимпийских играх. Пешан возглавлял сборную Чехии с 2020 года.
Напомним, чешская команда потерпела поражение в квалификационном раунде Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швейцарией (2:4), впервые не попав в четвертьфинал Олимпиады. Плей-офф на Олимпиадах проводится с 1992 года.
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