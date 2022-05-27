Бывший главный тренер сборной Чехии Пешан возглавил швейцарский клуб

Бывший главный тренер сборной Чехии Филип Пешан стал новым главным тренером швейцарского клуба «Ажуа», сообщает официальный сайт швейцарской команды. Соглашение со специалистом подписано на два года.



В прошедшем сезоне «Ажуа» занял последнее, 13-е место в таблице Швейцарского чемпионата и не вышел в плей-офф.



Пешан и его штаб покинули национальную сборную Чехии в конце февраля после неудачного выступления на Олимпийских играх. Пешан возглавлял сборную Чехии с 2020 года.



Напомним, чешская команда потерпела поражение в квалификационном раунде Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швейцарией (2:4), впервые не попав в четвертьфинал Олимпиады. Плей-офф на Олимпиадах проводится с 1992 года.