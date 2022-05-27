Главный тренер сборной Швеции сообщил, что его отец скончался перед стартом ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв сообщил, что перед стартом ЧМ-2022 скончался его отец.



«Когда вы один находитесь в комнате, становится ясно, что все мысли о нём. Теперь я еду домой, чтобы повидаться со своей семьёй. Собираюсь похоронить своего отца на следующей неделе.



Повлияло ли это на меня во время чемпионата мира? Нет, это мне не мешало. Но просто я человек и пока сидел один в своей комнате, мои мысли были о нём. Иначе я не был бы человеком», – цитирует Гарпенлёва hockeysverige.

Напомним, шведская сборная на групповом этапе заняла второе место в группе В, набрав 18 очков за семь встреч. В последний раз Швеция выигрывала чемпионат мира в 2018 году, в финале обыграв Швейцарию со счётом 3:2. Всего на счету шведов 11 золотых медалей, 19 серебряных и 17 бронзовых на мировых первенствах.



Гарпенлёв возглавляет сборную Швеции с 2016 года. На чемпионатах мира 2011 и 2012 годов он был менеджером национальной команды. В 2016 году стал помощником главного тренера сборной Швеции.