Известный агент саркастически отреагировал на вылет сборной Швеции с чемпионата мира

Известный хоккейный агент Алёша Пилко отреагировал на поражение сборной Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от команды Канады (3:4, ОТ).
«Поздравляю Юхана Гарпенлёва с ещё одной медалью для сборной Швеции по хоккею сегодня», — написал Пилко.
Напомним, шведская сборная на групповом этапе заняла второе место в группе В, набрав 18 очков за семь встреч. В последний раз Швеция выигрывала чемпионат мира в 2018 году, в финале обыграв Швейцарию со счётом 3:2. Всего на счету шведов 11 золотых медалей, 19 серебряных и 17 бронзовых медалей на мировых первенствах.
Гарпенлёв возглавляет сборную Швеции с 2016 года. На чемпионатах мира 2011 и 2012 годов он был менеджером национальной команды. В 2016 году стал помощником главного тренера сборной Швеции.
- 26 мая 2022
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