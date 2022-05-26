Известный агент саркастически отреагировал на вылет сборной Швеции с чемпионата мира

Известный хоккейный агент Алёша Пилко отреагировал на поражение сборной Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от команды Канады (3:4, ОТ).



«Поздравляю Юхана Гарпенлёва с ещё одной медалью для сборной Швеции по хоккею сегодня», — написал Пилко.



Напомним, шведская сборная на групповом этапе заняла второе место в группе В, набрав 18 очков за семь встреч. В последний раз Швеция выигрывала чемпионат мира в 2018 году, в финале обыграв Швейцарию со счётом 3:2. Всего на счету шведов 11 золотых медалей, 19 серебряных и 17 бронзовых медалей на мировых первенствах.



Гарпенлёв возглавляет сборную Швеции с 2016 года. На чемпионатах мира 2011 и 2012 годов он был менеджером национальной команды. В 2016 году стал помощником главного тренера сборной Швеции.