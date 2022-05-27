Коулман — об отменённой шайбе при счёте 4:4: не думаю, что понимаю правило удара ногой

Нападающий «Калгари Флэймз» Блейк Коулман поделился мнением об отменённом голе в ворота «Эдмонтон Ойлерз» при счёте 4:4 в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. На 53-й минуте шайба зашла в ворота от конька форварда «Флэймз».

После видеопросмотра взятие ворот отменили, так как было зафиксировано движение ногой.

«Не знаю, не думаю, что я понимаю это правило. Меня толкали, я просто пытался удержать ногу на льду. Я не особо много пересматривал эпизод, но там всё было на скорости и в борьбе.

В моём понимании шайба может попасть в конёк и изменить направление, но игрок не может бить ногой по ней. Я не чувствовал, что ударил её.

Но сейчас уже ничего не изменишь. Что случилось, то случилось. Мы упорно бились, и я бы хотел, чтобы этот момент помог нам продлить серию», – цитирует Коулмана официальный сайт НХЛ.

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