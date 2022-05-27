Фетисов резко высказался о возможном попадании России в первый дивизион ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что сборная России может попасть в первый дивизион чемпионата мира после восстановления ИИХФ.
«Что тут обсуждать? Послать их надо подальше и всё. Какой первый дивизион чемпионата мира? Унижаться совсем до нуля что ли? Моя точка зрения такова, что это допустить нельзя ни в коим случае», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси могут попасть в первый дивизион чемпионата мира по хоккею, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) снимет с неё отстранение.
Изменения дивизионов и ввод плей-офф в первом дивизионе могут вступить в силу не раньше 2024 года.
Ранее на конгрессе ИИХФ объявили, что чемпионат мира – 2023 пройдёт в Финляндии и Латвии.
- 27 мая 2022
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