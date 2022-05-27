«На безрыбье и рак рыба». Кожевников — об идее включить Россию в первый дивизион ЧМ
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался на тему идеи включить Россию в состав участников первого дивизиона чемпионата мира по хоккею.
«Там две группы соединяют. Какая разница – 11-ми или 12-ми. Главное, что будем играть. Самое главное – как закончим турнир. На безрыбье и рак рыба. Хотя бы так включают, а там, естественно, игрой своей доказывать, да и что там не выходить. А и В же объединяются. Игрой своей доказывать, что мы лидеры», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что сборные России и Беларуси на сыграют на чемпионате мира по хоккею в 2023 году. Турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу.
Комментарии
- 27 мая 2022
-
16:14
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:32
-
15:23
-
15:17
-
15:12
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:34
-
14:21
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:05
-
12:56
-
12:35
-
12:24
-
11:57
-
11:34
-
11:18
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
08:59
-
08:41
-
08:40
Партнерский контент