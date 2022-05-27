«На безрыбье и рак рыба». Кожевников — об идее включить Россию в первый дивизион ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался на тему идеи включить Россию в состав участников первого дивизиона чемпионата мира по хоккею.

«Там две группы соединяют. Какая разница – 11-ми или 12-ми. Главное, что будем играть. Самое главное – как закончим турнир. На безрыбье и рак рыба. Хотя бы так включают, а там, естественно, игрой своей доказывать, да и что там не выходить. А и В же объединяются. Игрой своей доказывать, что мы лидеры», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что сборные России и Беларуси на сыграют на чемпионате мира по хоккею в 2023 году. Турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу.