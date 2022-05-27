Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею резко ответил на критику словацкого функционера

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею резко ответил на критику словацкого функционера
Комментарии

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен ответил на слова словацкого функционера Ото Гашчака о том, что система игры Суоми уничтожает хоккей.

«Хоккей — это игра, состоящая из двух этапов: атаки и защиты. Если одному нравится атаковать изо всех сил, другой должен сломать эту зону комфорта. У нас это неплохо получалось. Конечно, меня бесит, когда не получается делать то, что хочется. Многие люди ценят это, но не те, кто проигрывает. Если Словакия будет так думать, то они никогда ничего не выиграют.

Удивительно, если тренер не понимает, что, когда шайба у твоего соперника, ты должен очень хорошо защищаться. И тебе не нужно ждать, пока ты сможешь пойти в атаку", — приводит слова Ялонена Iltalehti.

Новость по теме
Функционер сборной Словакии: стиль Финляндии уничтожает игру. Это не хоккей, а оборона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022