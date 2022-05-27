Форварду «Каролины» с размаху заехали по лицу клюшкой, когда он в падении выбивал шайбу

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис получил травму в пятом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».
В одном из моментов встречи форвард «рейнджеров» Райан Строум, находясь рядом с пятачком чужих ворот, пытался нанести бросок, однако Джарвис в падении успел выбить шайбу и помешать сопернику бросить. Тем не менее Строум, уже занёсший клюшку, не успел остановить движение и заехал падающему нападающему «Каролины» по лицу. Джарвису пришлось уйти в подтрибунное помещение.
Видео момента можно посмотреть в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ.
Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
- 27 мая 2022
-
21:19
-
20:55
-
20:37
-
20:18
-
19:55
-
19:26
-
19:25
-
19:00
-
18:44
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:40
-
16:14
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:32
-
15:23
-
15:17
-
15:12
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:34
-
14:21
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:37