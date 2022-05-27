Форварду «Каролины» с размаху заехали по лицу клюшкой, когда он в падении выбивал шайбу

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис получил травму в пятом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В одном из моментов встречи форвард «рейнджеров» Райан Строум, находясь рядом с пятачком чужих ворот, пытался нанести бросок, однако Джарвис в падении успел выбить шайбу и помешать сопернику бросить. Тем не менее Строум, уже занёсший клюшку, не успел остановить движение и заехал падающему нападающему «Каролины» по лицу. Джарвису пришлось уйти в подтрибунное помещение.

Видео момента можно посмотреть в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ.

Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.