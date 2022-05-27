Русские звёзды не сломали невероятную аномалию. «Каролина» идёт на уникальный результат

«Рейнджерс» снова находятся в одном шаге от вылета из плей-офф. К завершению сезона их приблизил гол Андрея Свечникова.

Пожалуй, главная статистическая аномалия последних лет в НХЛ связана с разницей результатов «Каролины Харрикейнз» на домашнем и гостевом льду в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. К пятому матчу серии второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» команда Рода Бриндамора подошла с удивительным статистическим показателем. «Ураганами» были выиграны все матчи дома и проиграны все встречи в гостях.

В первом раунде «Кейнс» четыре раза обыграли «Бостон» на домашней арене (5:1, 5:2, 5:1, 3:2), но уступили «мишкам» на их льду три раза (2:4, 2:5, 2:5). Первые две встречи с «Рейнджерс» во втором раунде, которые прошли на домашней арене для «Каролины», «Кейнс» выиграли (2:1 ОТ, 2:0), а в следующих двух гостевых встречах «Каролина» проиграла (1:3, 1:4).

А учитывая то обстоятельство, что «Каролина» опередила как «Бостон», так и «Рейнджерс» в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, то обе серии «ураганы» начинали на домашнем льду. Поэтому к настоящему моменту каждое из противостояний проходило по одинаковому сценарию. Для начала «Харрикейнз» захватывают преимущество на старте серии (2-0), после чего соперник отыгрывается (2-2), и серия возвращается на лёд «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли.

Подтверждать вышеописанную статистическую закономерность, хозяева принялись в середине первого периода, сумев подловить «Рейнджерс» на очередной ошибке, допущенной игроками «синерубашечников» при розыгрыше своего большинстве. Исход предыдущего домашнего матча в пользу «Каролины» (2:0) во многом предопределила шайба Брэндана Смита, заброшенная им в численном недокомплекте.

Вот и на этот раз «ураганы» не простили «Рейнджерс» вольности в данном компоненте. Защитник гостей Джейкоб Труба допустил грубый обрез в средней зоне, и хозяева моментально выбежали в контратаку – Джордан Стаал мастерски выполнил передачу на дальнюю штангу, откуда Винсент Трочек в касание переправил шайбу в цель. В штрафном боксе в этот момент находился российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, своё следующее большинство гостям всё-таки удалось преобразовать в заброшенную шайбу. Сработала связка Артемия Панарина и Мики Зибанеджада – россиянин от правого борта выложил шайбу шведскому нападающему под бросок в касание – и тот не промахнулся, забив один из своих фирменных голов. В таком же стиле Мика отправил очень важную шайбу в ворота «Питтсбурга» в серии первого раунда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря шестой голевой передаче в этом розыгрыше Кубка Стэнли 30-летний Панарин вышел на чистое 19-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Ранее Панарин делил позицию с известным защитников Дмитрием Мироновым – у обоих в активе было по 36 результативных действий в плей-офф. Теперь на счету Артемия стало 37 очков, и следующая цель Панарина – Алексей Житник с 39 (9+30) баллами.

Сделать шаг на пути к результату Житника Панарин мог уже в начале второго периода, когда после его передачи цели достиг бросок канадского нападающего гостей Райана Строума. Но тренерский штаб хозяев своевременно использовал право на просмотр эпизода – и после видеоконсультации было определено, что несколькими мгновениями ранее Эндрю Копп не успел выбраться из зоны, и взятие ворот было отменено из-за очевидного положения вне игры.

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Ещё одна статистическая аномалия в игре «Каролины» заключалась в том, что в серии с «Рейнджерс» подопечные Бриндамора чаще забивали в меньшинстве, чем в большинстве. Более того, при розыгрыше лишнего в первых четырёх матчах «ураганы» вообще не смогли забросить ни одной шайбы, тогда как сегодняшний гол Трочека стал для них уже вторым в меньшинстве. Исправлять эту статистику «Каролина» начала в пятом матче серии, наконец-то сумев использовать лишнего – отличился Теуво Терявяйнен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Под занавес периода хозяева могли увеличивать преимущество в счёте, но бросок Себастьяна Ахо из убойной позиции пришёлся в штангу. Каркас ворот вообще нередко сегодня приходил на помощь Шестёркину, только во втором отрезке трижды помогая гостям избежать пропущенной шайбы. Если бы не попадания в штанги, то счёт в матче был бы намного больше в пользу «Каролины», потому что игровое превосходство сегодня было полностью на их стороне. Итоговая статистика бросков в створ зафиксировала подавляющие 34:17 в пользу «Харрикейнз». Неудивительно, что в третьем периоде они довольно спокойно довели матч до победы. Помог им и в этом первый гол Свечникова в этой серии, красиво реализовавшего выход один на один с Шестёркиным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, удивительная серия «ураганов» продолжает жить – семь побед подряд на домашнем льду и пять поражений кряду на гостевой арене. Уникальный результат для современной НХЛ. Чтобы продлить своё выступление в нынешнем сезоне, теперь уже «Рейнджерс» в обязательном порядке должны сохранять эту закономерность и выигрывать следующий матч, который состоится в Нью-Йорке. В противном случае плей-офф для «синерубашечников» будет завершён. В таком положении «Рейнджерс» уже находились, когда спасались с 1-3 в серии с «Питтсбургом». На сей раз команде Жерара Галлана необходимо выбираться с 2-3.