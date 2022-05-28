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Финляндия обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею — 2022

Финляндия обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею — 2022
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Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился первый полуфинальный матч, в котором хозяйка турнира Финляндия принимала сборную США. Встреча завершилась победой финнов со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

На второй минуте сборная США вышла вперёд благодаря голу Нейта Шмидта с передач Эндрю Пика и Ти Джей Тайнэна, однако на 17-й Миро Хейсканен сравнял счёт после паса Харри Песонена.

На 25-й минуте финны реализовали большинство – Сакари Маннинен отличился после передач Микко Лехтонена и Теэму Хартикайнена, но менее чем через три минуты Шон Фаррелл забил второй гол США. Ему ассистировали Бен Майерс и Сет Джонс. На 30-й минуте Сами Ватанен вновь вывел Финляндию вперёд после передач Песонена и Хейсканена, а на 46-й Йоэль Армиа увеличил преимущество хозяев турнира, отличившись после передач Хейсканена и Ватанена.

На 58-й минуте американцы отыграли одну шайбу: забил Адам Годетт, а его ассистентами выступили Мэтт Болди и Ти Джей Тайнэн.

ЧМ-2022. 1/2 финала
28 мая 2022, суббота. 14:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
США
0:1 Шмидт (Пик, Тайнэн) – 01:04 (5x5)   1:1 Хейсканен (Песонен, Армиа) – 16:53 (5x5)   2:1 Маннинен (Лехтонен, Хартикайнен) – 24:11 (5x4)   2:2 Фаррелл (Майерс, Джонс) – 26:52 (5x5)   3:2 Ватанен (Песонен, Хейсканен) – 29:40 (5x5)   4:2 Армиа (Хейсканен, Ватанен) – 45:03 (5x5)   4:3 Годетт (Болди, Тайнэн) – 57:09 (6x5)
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