Сборная Чехии открыла счёт в полуфинале с Канадой
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В эти минуты в Тампере на «Нокиа-Арене» проходит второй полуфинальный матч, в котором встречаются сборные Канады и Чехии. На момент написания новости идёт 10-я минута, чехи ведут в счёте 1:0.
На восьмой минуте Давид Крейчи открыл счёт в матче, забив с передач Романа Червенки и Филипа Гронека. Отметим, что эта шайба была заброшена в большинстве – на пятой минуте матча двойной малый штраф получил канадский защитник Зак Уайтклауд.
Ранее в финал вышла хозяйка турнира сборная Финляндии, одержавшая волевую победу над США со счётом 4:3.
Напомним, канадцы являются действующими чемпионами турнира. В финале ЧМ-2021 они обыграли как раз сборную Финляндии.
Финальный матч состоится завтра, 29 мая, в 20:20 мск.
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