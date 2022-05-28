Все голы и видеообзор полуфинального матча Канада — Чехия на чемпионате мира — 2022

Сегодня, 29 мая, в Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).
На 8-й минуте Давид Крейчи открыл счёт в матче, забив с передач Романа Червенки и Филипа Гронека. Отметим, что эта шайба была заброшена в большинстве – на пятой минуте матча двойной малый штраф получил канадский защитник Зак Уайтклауд. На 20-й Дилан Козенс после паса Пьер-Люка Дюбуа сравнял счёт.
На 28-й минуте Адам Лаури реализовал большинство канадской команды с передач Кента Джонсона и Тома Шабо. Отметим, что на реализацию большинства канадцы потратили 16 секунд – это первое удаление Чехии в матче. На 29-й минуте Кент Джонсон забросил ещё одну шайбу Канады, которая стала третьей для «кленовых» в этом матче. Ему ассистировал Доусон Мерсер. На 32-й минуте Мэтью Барзал реализовал ещё одно большинство канадцев, полученное 20 секундами ранее. Он забил с передач Дилана Козенса и Дрейка Батерсона.
На 44-й минуте Коул Силлинджер увеличил преимущество канадцев, забив после паса Джоша Андерсона, на 52-й Козенс оформил дубль с передач Батерсона и Уайтклауда.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ЧМ-2022.
- 28 мая 2022
-
21:51
-
21:32
-
21:23
-
21:15
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:48
-
19:40
-
19:39
-
19:20
-
19:07
-
18:55
-
18:48
-
18:41
-
18:06
-
17:37
-
17:23
-
17:16
-
17:11
-
16:57
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:32
-
16:23
-
16:05
-
15:45
-
15:34
-
15:15
-
14:51