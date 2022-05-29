Шестёркин оформил ассистентский дубль в шестом матче серии с «Каролиной»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу «Рейнджерс». В этой встрече российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился двумя результативными передачами.
Он стал пятым голкипером в истории НХЛ, которому удалось сделать несколько передач в одном матче плей-офф. Ранее это удалось сделать Пекке Ринне, Хосе Теодору, Тому Баррассо и Гранту Фуру.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Каролины».
Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».
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