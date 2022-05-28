«Рейнджерс» — «Каролина», 6-й матч. Панарин и Шестёркин организуют Свечникову 7-й матч

29 мая состоится шестой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.71, успех «Харрикейнз» доступен в букмекерских конторах за 2.48.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Каролина» с коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» 29 мая 2022 года

Букмекеры не уверены, что шестой матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 29 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.30, тотал меньше 5.5 гола — за 1.76. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.33.

«Рейнджерс» — «Каролина»: анализ и прогноз на 6-й матч 1/4 финала Кубка Стэнли (29.05.2022)

Второй раунд плей-офф НХЛ для большинства пар уже завершён, но остались ещё два клуба Восточной конференции. На 29 мая запланирован шестой матч серии «Рейнджерс» — «Каролина», который пройдёт на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт после пяти игр — 3-2 в пользу «Харрикейнз».

Эта серия оказалась одной из самых затяжных во втором раунде. Накануне прошёл пятый матч в Роли, где хозяева смогли выиграть со счётом 3:1. К слову, снова доказали, что дома они играют безупречно. Пока без поражений в семи домашних играх этого розыгрыша плей-офф НХЛ. Впрочем, на выезде картина совершенно обратная: во всех пяти встречах — поражения.

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Пока это не сильно мешало в первом раунде, но «Рейнджерс» — непростая команда. С хорошим нападением и крепкой защитой. Тот же Игорь Шестёркин старается выручать одноклубников даже в самых сложных ситуациях. В пятом матче отразил 31 из 34 бросков. Хотя не менее странным смотрятся 17 бросков гостей в створ ворот «Харрикейнз». Маловато. Этот матч точно не запишут в показательные.

Хотя соперники почти до середины встречи шли наравне, счёт был 1:1. Далее забивали лишь хозяева. Последний гол на счету Андрея Свечникова. Россиянин красиво вышел на рандеву с вратарём гостей и не оставил тому шансов. Для него это четвёртый гол в плей-офф. Зато какой важный — фактически снял вопросы о победителе.

Нападению «Рейнджерс» пора бы снова взяться за работу. В трёх матчах в Роли забросили лишь две шайбы. Статистика, откровенно говоря, плачевная. Радует лишь то, что серия едет обратно в Нью-Йорк, где «Харрикейнз» проиграли дважды с общим счётом 2:7. Так что у «Рейнджерс» наверняка будут шансы сравнять счёт. Тем более что дома нападение играет намного лучше.

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Хотя букмекеры немного на стороне гостей, мы с этим не согласны. На выезде в этом плей-офф «Харрикейнз» не блещут. От слова совсем. Утверждать, что у них есть весомые шансы выиграть в шестой встрече, мы бы не стали. Наоборот, у хозяев есть мотивация и задел на то, чтобы вернуть серию в равновесие.

Прошлые две встречи в Нью-Йорке показали, на что способны ребята. Думается, в шестой игре будет что-то похожее. Конечно, без борьбы никуда, всё же «ураганы» в шаге от полуфинала Кубка Стэнли. Однако с такой статистикой рассчитывать на победу будет трудно. На наш взгляд, родные стены с болельщиками помогут «Рейнджерс». Мы бы рассмотрели ставку «1Х + тотал больше 2.5 шайбы» за 1.84.

Даже с учётом натиска, которые гости обеспечат, думается, в основное время хозяева смогут рассчитывать как минимум на ничью. Кому хочется коэффициент повыше, можно рассмотреть итоговую победу «Рейнджерс» за 2.05. В такой близкой серии на своём льду даже в тяжёлой борьбе имеют все шансы вырвать победу. С характером у команды проблем нет.

Да и особого выбора у «рейнджеров» не остаётся, им нужно идти до конца. На лобовую победу в 60 минут мы бы не решились ставить. Всё-таки серия подходит к завершению, даже с учётом двух побед дома у гостей также есть мотивация закончить всё раньше. Хватит ли у них сил? Непонятно. Пока статистика в Нью-Йорке за хозяевами.

«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф НХЛ 29 мая 2022 года

«Рейнджерс» проиграли третий матч на выезде, но дома чувствуют себя уверенно. «Каролина» наверняка постарается закончить серию уже сейчас, но статистика команды на выезде удручает — до сих пор ноль побед. На наш взгляд, у хозяев есть отличная возможность сравнять счёт в серии. Дома забивают исправно и достаточно, в отличие от выездных игр. Остановимся на комбинированной ставке.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + тотал больше 2.5 шайбы за 1.84.

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