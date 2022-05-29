Игорь Шестёркин вошёл в тройку лучших игроков встречи «Рейнджерс» с «Каролиной»

26-летний российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой матча в шестой игре полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (5:2, 3-3 в серии).

В этом матче Шестёркину удалось отразить 37 бросков из 39, при этом отметившись двумя результативными передачами. Лучшим стал центральный нападающий «синерубашечников» Филип Хитил, оформивший дубль, а замкнул тройку лучших ещё один хоккеист хозяев – Баркли Гудроу, не отметившийся результативными действиями.

Напомним, в нынешнем плей-офф НХЛ Шестёркин провёл свой 13-й матч. В этих играх он отразил 92,4% бросков, пропуская в среднем 2,8 шайбы за матч. Решающая, седьмая, игра серии между командами пройдёт в ночь на вторник, 31 мая, на домашнем льду «Каролины».