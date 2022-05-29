Светлов: чемпионат мира в Финляндии даёт тревожный сигнал европейскому хоккею

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о текущем чемпионате мира по хоккею, который проходит в Финляндии без участия сборной России.

«На мой взгляд, чемпионат мира в Финляндии даёт тревожный сигнал европейскому хоккею. Второй год подряд в финале – сборная Канады, которая вновь с прохладцей проводит «гладкий» турнир и вновь выстреливает в плей-офф. Чехов «кленовые листья» в полуфинале просто разделали под орех, это бросилось в глаза и удивило.

Похожая ситуация с американской командой: год назад в Латвии США взяли бронзу, теперь они опять в малом финале. Американцы собрали в Хельсинки очень средний для себя состав, но вы посмотрите, какие проблемы они создали в полуфинале явному лидеру европейского хоккея, действующим олимпийским чемпионам финнам.

При этом сборная США была вынуждена играть, по сути, в четыре защитника, тогда как финны выставили едва ли не оптимальную команду.

То есть мы видим, что потенциал североамериканского хоккея становится всё более мощным. Играя в Европе отнюдь не первыми составами, Канада и США чувствуют себя очень комфортно. Это говорит о том, что уровень НХЛ растёт от года к году, у игроков этой лиги есть серьёзный запас мастерства», – цитирует Светлова Russia-Hockey.