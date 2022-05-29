«Ак Барс» планирует заключить контракт с Максимом Чудиновым
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Как стало известно «Чемпионату», казанский «Ак Барс» планирует заключить контракт с 32-летним защитником Максимом Чудиновым, который пропустил прошлый сезон из-за травмы.
В августе 2021 года «Авангард» расторг контракт с защитником Максимом Чудиновым. С того момента хоккеист не подписал контракт ни с одним клубом. В сезоне-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) очков при общем показателе полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух встречах, отдав одну голевую передачу. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.
По итогам прошлого сезона казанцы вышли в плей-офф, но в первом раунде уступили «Авангарду».
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