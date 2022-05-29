Фридман: Тротц дал понять командам НХЛ, что не спешит делать выбор

Известный инсайдер Эллиот Фридман в подкасте на сайте Sportsnet сообщил, что известный тренер Барри Тротц не спешит принимать решение о своём будущем.

«Насколько я понимаю, Барри Тротц дал понять командам, что не спешит делать свой выбор. Он не примет своё решение, пока не будет уверен, что оно правильно для него самого и его семьи», – цитирует Фридмана Sportsnet.



Напомним, специалиста уже интервьюировали «Виннипег Джетс», «Детройт Ред Уингз», «Филадельфия Флайерз», «Вегас Голден Найтс», а также в ближайшее время это может сделать «Даллас Старз».



В текущем сезоне Тротц возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее Тротц 15 лет тренировал «Нэшвилл Предаторз» и четыре года работал в «Вашингтон Кэпиталз». Вместе со столичными тренер стал обладателем Кубка Стэнли.