Защитник «Калгари» Крис Танев пропустит от 4 до 6 месяцев из-за операции на плече
Поделиться
Защитник «Калгари Флэймз» Крис Танев перенесёт операцию на плече. Хоккеист пропустит от 4 до 6 месяцев, сообщает Sportsnet.
32-летний защитник получил травму по ходу серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз», а в серии с «Эдмонтон Ойлерз» играл с полученной травмой.
В текущем сезоне Танев впервые в карьере сыграл все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и установил личный рекорд по очкам: набрал 28 баллов, забросив шесть шайб и отдав 22 результативные передачи при показателе полезности «+35».
Также на его счету восемь игр в плей-офф нынешнего сезона, где он отдал одну результативную передачу.
Напомним, «Калгари» уступил «Эдмонтону» во втором раунде Кубка Стэнли, уступив после пяти матчей (1-4).
Комментарии
- 29 мая 2022
-
14:32
-
14:06
-
13:32
-
12:48
-
12:10
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:48
-
09:22
-
08:45
-
08:27
-
07:18
-
07:15
-
06:49
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:18
-
06:09
-
06:03
-
05:47
-
05:27
-
05:16
-
05:00
-
04:53
-
04:35
-
04:21
-
03:46
-
03:37
-
01:00
Партнерский контент