Защитник «Калгари» Крис Танев пропустит от 4 до 6 месяцев из-за операции на плече

Защитник «Калгари Флэймз» Крис Танев перенесёт операцию на плече. Хоккеист пропустит от 4 до 6 месяцев, сообщает Sportsnet.

32-летний защитник получил травму по ходу серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз», а в серии с «Эдмонтон Ойлерз» играл с полученной травмой.

В текущем сезоне Танев впервые в карьере сыграл все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и установил личный рекорд по очкам: набрал 28 баллов, забросив шесть шайб и отдав 22 результативные передачи при показателе полезности «+35».

Также на его счету восемь игр в плей-офф нынешнего сезона, где он отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Калгари» уступил «Эдмонтону» во втором раунде Кубка Стэнли, уступив после пяти матчей (1-4).