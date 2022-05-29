Сборная США сыграет с Чехией в четыре защитника в матче за третье место на ЧМ

Сегодня, 29 мая, в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене», где проходит чемпионат мира по хоккею, состоится матч за третье место, в котором сыграют сборные США и Чехии. Сборная США, как и в полуфинале, сыграет в четыре защитника.



Состав сборной США:

Свейман (Манн);

Хьюз – Джонс, Гальченюк – Хартман – Болди;

Шмидт – Пик, Годетт – Тайнэн – Беллоуз;

Лафферти – Барбер, Фаррелл – Мейерс – Кульман;

Хайден – Леттьери – Уотсон, Бордело.

Нападающие Лафферти и Барбер заявлены защитниками на эту встречу.



Состав сборной Чехии:

Веймелка (Лангхамер);

Кемпны – Гронек, Червенка – Крейчи – Пастрняк;

Шчотка – Кундратек, Блюмель – Гертл – Зогорна;

Шимек – Скленичка, Смейкал – Кемпф – Врана;

Йордан, Флек – Чернак – Странски, Шпачек.