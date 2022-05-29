Сборная США сыграет с Чехией в четыре защитника в матче за третье место на ЧМ
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Сегодня, 29 мая, в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене», где проходит чемпионат мира по хоккею, состоится матч за третье место, в котором сыграют сборные США и Чехии. Сборная США, как и в полуфинале, сыграет в четыре защитника.
Состав сборной США:
Свейман (Манн);
Хьюз – Джонс, Гальченюк – Хартман – Болди;
Шмидт – Пик, Годетт – Тайнэн – Беллоуз;
Лафферти – Барбер, Фаррелл – Мейерс – Кульман;
Хайден – Леттьери – Уотсон, Бордело.
Нападающие Лафферти и Барбер заявлены защитниками на эту встречу.
Состав сборной Чехии:
Веймелка (Лангхамер);
Кемпны – Гронек, Червенка – Крейчи – Пастрняк;
Шчотка – Кундратек, Блюмель – Гертл – Зогорна;
Шимек – Скленичка, Смейкал – Кемпф – Врана;
Йордан, Флек – Чернак – Странски, Шпачек.
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