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Расписание финала и матча за третье место на чемпионате мира — 2022 по хоккею

Расписание финала и матча за третье место на чемпионате мира — 2022 по хоккею
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Сегодня, 29 мая, в Тампере (Финляндия) состоятся заключительные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею. В этот день состоятся матч за третье место и финал турнира.

Матч за третье место

14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», США — Чехия

Финал

20:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — Канада.

Напомним, в четвертьфинале сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии со счётом 4:1. Канада сумела переиграть Швецию со счётом 4:3, уступая по ходу встречи 0:3 и забросив решающую шайбу в овертайме.

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0).

В полуфинале финны одержали волевую победу над США (4:3), канадцы переиграли Чехию (6:1).

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