Расписание финала и матча за третье место на чемпионате мира — 2022 по хоккею

Сегодня, 29 мая, в Тампере (Финляндия) состоятся заключительные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею. В этот день состоятся матч за третье место и финал турнира.
Матч за третье место
14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», США — Чехия
Финал
20:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — Канада.
Напомним, в четвертьфинале сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии со счётом 4:1. Канада сумела переиграть Швецию со счётом 4:3, уступая по ходу встречи 0:3 и забросив решающую шайбу в овертайме.
Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0).
В полуфинале финны одержали волевую победу над США (4:3), канадцы переиграли Чехию (6:1).
- 29 мая 2022
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:48
-
09:22
-
08:45
-
08:27
-
07:18
-
07:15
-
06:49
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:18
-
06:09
-
06:03
-
05:47
-
05:27
-
05:16
-
05:00
-
04:53
-
04:35
-
04:21
-
03:46
-
03:37
-
01:00
-
00:32
-
00:15
- 28 мая 2022
-
23:45
-
23:15
-
23:00
-
22:44