Р. Ротенберг объявил о переходе бывшего форварда московского «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в официальном телеграм-канале объявил о переходе бывшего нападающего московского «Динамо» Артёма Фёдорова.
Наставник анонсировал подписание отрывком из фильма «Джентльмены» Гая Ричи с Колином Фарреллом. Ранее он таким же образом объявил о переходе Дамира Жафярова.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Ротенберга.
Напомним, 24 мая Фёдоров покинул московское «Динамо». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Российский нападающий присоединился к московскому коллективу в мае 2021 года, подписав двухлетнее соглашение. Из-за травмы 28-летний Фёдоров в завершившемся сезоне принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафа.
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