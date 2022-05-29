Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг объявил о переходе бывшего форварда московского «Динамо»

Р. Ротенберг объявил о переходе бывшего форварда московского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в официальном телеграм-канале объявил о переходе бывшего нападающего московского «Динамо» Артёма Фёдорова.

Наставник анонсировал подписание отрывком из фильма «Джентльмены» Гая Ричи с Колином Фарреллом. Ранее он таким же образом объявил о переходе Дамира Жафярова.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Ротенберга.

Напомним, 24 мая Фёдоров покинул московское «Динамо». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Российский нападающий присоединился к московскому коллективу в мае 2021 года, подписав двухлетнее соглашение. Из-за травмы 28-летний Фёдоров в завершившемся сезоне принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафа.

Новость по теме
Р. Ротенберг объявил о переходе Жафярова в СКА отрывком из фильма «Джентльмены» Гая Ричи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022