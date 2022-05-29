Стал известен срок контракта СКА с форвардом Артёмом Фёдоровым

СКА на официальном сайте объявил о переходе бывшего нападающего московского «Динамо» Артёма Фёдорова.

Отмечается, что санкт-петербургская команда заключила с 28-летним российским форвардом двухлетнее соглашение.

Напомним, 24 мая Фёдоров покинул московское «Динамо». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Российский нападающий присоединился к московскому коллективу в мае 2021 года, подписав двухлетнее соглашение. Из-за травмы 28-летний Фёдоров в завершившемся сезоне принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафа.

Ранее Роман Ротенберг объявил о переходе Фёдорова отрывком из фильма Гая Ричи «Джентльмены».