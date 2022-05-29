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Главный тренер сборной Чехии прокомментировал крупную победу над США и бронзу ЧМ-2022

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал крупную победу над США и бронзу ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Чехии Кари Ялонен прокомментировал бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею — 2022, выигранную в матче с США.

«Это будет большое событие для Чехии и для молодых ребят, которые хотят играть в хоккей. Эти игроки — их кумиры, и теперь ребята увидели, как они завоёвывают эту медаль на чемпионате мира. Надеюсь, это даст большой толчок и юниорам», — приводит слова Ялонена официальный сайт ИИХФ.

Напомним, в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Чехии. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1). Таким образом, сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира — 2022.

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