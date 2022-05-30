Дюбуа – о судействе в финале ЧМ: так много работали, и все решилось таким образом. Отстой

Канадский нападающий Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал судейство в финальном матче чемпионата мира – 2022 с командой Финляндии.



«Мы так много работаешь, и когда всё решается таким образом, это отстой. Мы знаем, что в этих турнирах немного другие правила, в сравнении с НХЛ, но дело не в этом. Это расстраивает. Мы даже больше не знаем свод этих правил», – цитирует Дюбуа TSN.



На седьмой минуте овертайма Микаэль Гранлунд выполнил поперечный перевод на правый круг вбрасывания, откуда Маннинен нанёс прицельный бросок в ближний угол ворот — 4:3.



В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.