«Мяч на их стороне». Ю. Ялонен — о работе в клубе НХЛ
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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал вероятную работу в клубе Национальной хоккейной лиги, а также оценил работу тренерского штаба на чемпионате мира — 2022.
«Как я уже говорил, мяч на их стороне. Думаю, что мог бы помочь команде НХЛ, даже в роли помощника. Я знаю, что нужно для победы.
Время покажет. У меня нет переговоров с клубами НХЛ. Меня полностью устраивает текущая ситуация. Тренировать финских «львов» — это здорово.
Победа на чемпионате мира? У нас больше чем просто коллектив. Это сплочённая замечательная команда тренеров, так что я не воспринимаю это как только свою победу. Если у нас есть секрет в команде, так это то, что у нас нет слабых звеньев ни в одном отделе», — приводит слова Ялонена Mtvuutiset.
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