Голкипер Константин Шостак переходит в минское «Динамо» на правах аренды
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Как стало известно «Чемпионату», голкипер Константин Шостак на правах аренды перейдёт в минское «Динамо».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 22-летний вратарь выступал за череповецкую «Северсталь», проведя 13 встреч, одержав в них шесть побед, отразив 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. Всего на счету Шостака 18 встреч в КХЛ за «Северсталь».
Также голкипер выступал в прошлом сезоне в Финляндии за клуб ЮП, проведя 31 встречу и отразив 90% бросков, пропуская в среднем 3,26 шайбы за матч.
Отметим, что в системе минского «Динамо» играет младший брат Константина — Ян Шостак.
В прошедшем сезоне минчане заняли восьмое место по итогам регулярки на Западе, а в первом раунде плей-офф уступили в серии СКА (0-4).
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