Фетисов: не очень понимаю, зачем России членство в ИИХФ, если мы не участвуем в турнирах

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о членстве России в Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«Если Люк Тардиф сказал, что нас не исключат, не думаю, что он поступит по-другому. Но не очень понимаю, зачем нам членство в Международной федерации хоккея, если мы не можем участвовать в соревнованиях. Что это членство нам даёт? Очень интересно.



То есть мы не будем участвовать в чемпионате мира, но будем членами федерации. Очень смешной человек. Не понимаю, зачем нам быть членом того, что нам не нужно. Забавная история», – приводит слова Фетисова «РБК Спорт».



Напомним, ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси отстранены от всех турниров ИИХФ на 2023 год. ЧМ-2023, который должен был пройти в России, состоится в Финляндии и Латвии.