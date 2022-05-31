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Маккиннон: Макдэвид — лучший игрок в мире, он держит этот уровень некоторое время

Маккиннон: Макдэвид — лучший игрок в мире, он держит этот уровень некоторое время
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Я думаю, что он лучший игрок в мире, и он держит этот уровень некоторое время. Но состав «Ойлерз» глубже, чем думают другие», — цитирует Маккиннона журналист Петер Бауг.

Напомним, «Колорадо» и «Эдмонтон» сыграют в финальной серии Западной конференции. Первый матч состоится в среду, 1 июня, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена». Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли — 2022 Макдэвид провёл 12 встреч, в которых он забросил семь шайб и отдал 19 голевых передач при общей полезности «+19». Всего он провёл 33 матча в рамках плей-офф НХЛ, набрав 48 (18+30) баллов.

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