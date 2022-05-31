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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в финал Востока

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в финал Востока
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Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп (в пустые ворота). На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.

За «Каролину» по шайбе забросили Тони Деанджело и Макс Доми.

Таким образом «Рейнджерс» выигрывает серию со счётом 4-3 и выходит в финал Восточной конференции НХЛ, где встретится с «Тампа Бэй Лайтнинг».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
31 мая 2022, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Лафренье, Копп) – 03:40 (5x4)   0:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 08:00 (5x4)   0:3 Строум (Панарин, Миллер) – 36:19 (5x5)   0:4 Крайдер (Ватрано, Зибанеджад) – 43:59 (5x5)   1:4 Деанджело (Ахо) – 48:11 (5x4)   1:5 Хитил (Какко) – 48:51 (5x5)   2:5 Доми (Мартинук, Котканиеми) – 56:13 (5x5)   2:6 Копп (Зибанеджад, Гудроу) – 57:08 (en)
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