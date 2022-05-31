Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в финал Востока

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп (в пустые ворота). На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.

За «Каролину» по шайбе забросили Тони Деанджело и Макс Доми.

Таким образом «Рейнджерс» выигрывает серию со счётом 4-3 и выходит в финал Восточной конференции НХЛ, где встретится с «Тампа Бэй Лайтнинг».