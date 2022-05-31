Крис Крайдер повторил достижение Яромира Ягра и Мориса Ришара в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2, 4-3), благодаря чему повторил достижение нескольких легендарных игроков в истории лиги.
Для американца второй гол сегодня стал 15-м в матчах, когда команде грозил вылет из плей-офф НХЛ. По этому показателю он располагается на первом месте в лиге среди действующих хоккеистов, на две шайбы опережая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось забить больше голов в таких матчах является Марк Мессье (16). Второе место делят Яромир Ягр (15), Морис Ришар (15), Жильбер Перро (15), Джастин Уильямс (15) и Крайдер.
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