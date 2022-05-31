Крайдер повторил достижение трёх игроков «Рейнджерс» 30-летней давности
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2, 4-3), благодаря чему повторил достижение сразу трёх бывших игроков «синерубашечников» 30-летней давности.
Американский форвард стал всего четвёртым игроком в истории клуба, кому удалось оформить дубль в решающем матче серии плей-офф НХЛ. Примечательно, что три первых таких случая произошли в одном матче 30 лет назад. В 1992 году «Рейнджерс» в седьмом матче полуфинала дивизиона переиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4). И в той встрече сразу трое игроков американской команды оформили по дублю — подобным достижением отметились Адам Грэйвз, Марк Мессье и Даррен Тюркотт. Теперь их достижение повторил Крайдер.
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