ЧМ-2022 — худший по общей посещаемости за 15 лет без учёта ковидного турнира в 2021-м
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Чемпионат мира по хоккею 2022 года в Финляндии стал худшим по общей посещаемости за 15 лет.
Общее число зрителей, которые посетили матчи турнира — 347 628 человек. В среднем на одной игре присутствовало 5 577 болельщиков. Это минимальный показатель за последние 15 лет – на чемпионате мира 2007 года в России (Москва и Мытищи) на матчах побывало 330 708 зрителей. Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира в Латвии действовали ковидные ограничения.
В тройку самых посещаемых мировых первенств входят турниры в Чехии в 2015 году (741 690), в Германии и Франции (2016 год, 686 391) и в Беларуси (2015-й, 640 044).
Напомним, чемпионом мира — 2022 стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале Канаду (4:3, ОТ).
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