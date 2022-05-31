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Быков — о Панарине и Шестёркине: они помогают держать марку нашего хоккея за океаном

Быков — о Панарине и Шестёркине: они помогают держать марку нашего хоккея за океаном
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Бывший тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков поделился мнением об игре российских хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестёркина в серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

«В этой серии мы увидели превосходную игру от Артемия и Игоря. Они помогли «Рейнджерс» переломить ход в серии за последние два матчи и переиграть «Каролину».

Шестёркин вообще сейчас один из лучших вратарей НХЛ, ставит новые рекорды и делает какое-то рекордное число сейвов за клуб. Хочется пожелать ему только сохранить текущую форму и продолжить великие традиции нашей вратарской школы.

Испытываю гордость за наших ребят, что им удаётся достигать таких высот в НХЛ. Такие игроки помогают держать марку нашего хоккея за океаном. Они – наша гордость!», — цитирует Быкова «РБК-Спорт».

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