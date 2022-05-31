Быков — о Панарине и Шестёркине: они помогают держать марку нашего хоккея за океаном

Бывший тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков поделился мнением об игре российских хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестёркина в серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
«В этой серии мы увидели превосходную игру от Артемия и Игоря. Они помогли «Рейнджерс» переломить ход в серии за последние два матчи и переиграть «Каролину».
Шестёркин вообще сейчас один из лучших вратарей НХЛ, ставит новые рекорды и делает какое-то рекордное число сейвов за клуб. Хочется пожелать ему только сохранить текущую форму и продолжить великие традиции нашей вратарской школы.
Испытываю гордость за наших ребят, что им удаётся достигать таких высот в НХЛ. Такие игроки помогают держать марку нашего хоккея за океаном. Они – наша гордость!», — цитирует Быкова «РБК-Спорт».
- 31 мая 2022
-
16:45
-
16:24
-
15:54
-
15:47
-
15:18
-
14:37
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:02
-
12:55
-
12:30
-
12:01
-
11:28
-
10:59
-
10:45
-
10:30
-
09:55
-
09:29
-
09:22
-
08:52
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:45
-
07:38
-
07:37
-
07:20
-
07:03
-
07:00
-
06:52
-
06:50
-
06:45
-
06:42
-
06:39