Сборная Финляндии в честь победы на чемпионате мира — 2022 сходила с кубком в сауну
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Сборная Финляндии отметила победу на чемпионате мира по хоккею — 2022 походом с кубком в сауну.
Напомним, 29 мая в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира, проходивший в Тампере и Хельсинки.
В четвертьфинале Канада героически спаслась в матче со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).
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